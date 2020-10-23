Напуганные COVID жители Алтайского края стали скупать лекарства впрок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Медики в Алтайском крае, где растет число заражений коронавирусом, отмечают "нездоровое морально-психологическое" состояние жителей, напуганных возможностью заболеть COVID-19, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Особое внимание стоит обратить на нездоровую морально-психологическую обстановку в обществе. Из-за боязни остаться без медпрепаратов многие скупают лекарства впрок, тем самым формируют ажиотажный спрос на данную продукцию", - сообщает пресс-центр.

По данным властей, в связи с этим представители Медицинской палаты края обратились к губернатору региона Виктору Томенко с призывом ужесточить ограничительные меры.

"Надо разобщить пожилых людей, ребятишки не должны бегать к ним в гости. Это очень трудно! Мы действительно привыкли праздновать компаниями, делиться горем и радостью. Но, к сожалению, опыт показывает, что наши традиции сейчас работают против здоровья нации. (...) Люди не соблюдает рекомендации, а виноваты потом медицинские работники, власть", - цитирует пресс-центр слова главврача больницы №5 Барнаула Ирину Вильгельм.

Отмечается, что в настоящее время надзорные органы усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и магазинах. На дистанционный режим переводят значительную часть работников организаций, а на предприятиях введен гибкий график начала рабочего дня, чтобы разгрузить потоки людей в транспорте.

Также власти рассчитывают, что одной из существенных мер станут удлиненные каникулы: в это время прекратят общаться порядка 280 тыс. школьников, что позволит прервать цепочки передачи инфекции. На дистанционное обучение переведены учреждения допобразования. В средних специальных учебных заведениях, где обучаются 50 тыс. студентов, потоки учащихся разделены.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 17 510 жителей.