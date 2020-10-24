Что произошло за день: суббота, 24 октября

Глава космического центра "Восточный" арестован, бизнесмен Александр Петров застрелен под Выборгом, на танкере в Керченском проливе произошел взрыв

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Арестован глава космического центра "Восточный" Роман Бобков. Он и главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрий Фоминцев стали фигурантами дела о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный" Евгения Рогозу, а также объявил выговоры гендиректору и главному инженеру Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

- Под Выборгом убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Источник сообщил, что тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова обнаружено с огнестрельным ранением.

- На танкере в Азовском море произошел взрыв. Три члена экипажа оказались за бортом, их ищут.

- В России за сутки зарегистрировали 16 521 случай заражения коронавирусом. На Москву пришлись 4 453 пациента. За сутки в столице госпитализировали 1 339 заболевших. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел на удаленную работу из-за возможного контакта с зараженными. Между тем стало известно о положительном результате тестов на коронавирус у президента Польши Анджея Дуды и у мэра Киева Виталия Кличко. В Брюсселе расширяют COVID-ограничения.

- Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения. По данным издания Stars and Stripes, целью была проверка способности штаба в Штутгарте мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны.

- В России временно упростят работу аптек с маркировкой лекарств. Система перейдет на уведомительный режим, что позволит аптекам продавать препараты без задержек.

- Космический аппарат НАСА рассыпал часть грунта с астероида Бенну. В агентстве связали это с тем, что было собрано больше материала, чем планировалось. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения образцов в специальную капсулу для доставки на Землю.