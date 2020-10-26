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Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту

Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту
Архивное фото
Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту навигационный спутник "Глонасс-К", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"Стартовавшая в воскресенье, 25 октября, в 22:08 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - заявили в департаменте.

Там отметили, что старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-К" состоялся в воскресенье в 22:08 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2020 году начнутся запуски спутников "Глонасс К1", которые приходят на смену аппаратам "Глонасс-М".

Спутники "Глонасс К1" придут на смену аппаратам "Глонасс-М". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "в них значительно увеличится доля отечественных комплектующих". Он отметил, что с 2017 года доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники в новых спутниках выросла с 53 до 80%.

В настоящее время в состав спутниковой группировки системы "ГЛОНАСС" входят 27 космических аппаратов. По целевому назначению используются 23, два аппарата находятся на техобслуживании, еще одна машина - на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве.

Союз-2.1б ГЛОНАСС Минобороны РФ

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