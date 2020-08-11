На юге Киргизии 8 человек госпитализировали из-за сибирской язвы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Восемь человек госпитализированы в Ошскую межобластную больницу на юге Киргизии с подозрением на сибирскую язву, сообщает пресс-служба киргизского Минздрава во вторник.

По предварительным данным, все они заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента, говорится в сообщении. Выявлены 285 контактных лиц.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под меднаблюдением.

По данным Минздрава, при лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву. "Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются", - заявили в Минздраве. Там также сообщили, что в районе, где произошло ЧП, создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

Врач Ошской межобластной больницы Курсанали Ташов сообщил "Интерфаксу", что семеро из восьми госпитализированных являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области. "Состояние больных стабильное", - заявил Ташов.