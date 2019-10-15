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Минздрав Дагестана уточнил число заболевших сибирской язвой

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Врачи в Дагестане диагностировали сибирскую язву у двух жителей села Новокули. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава республики во вторник.

По его словам, были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву трое жителей села Новокули Новолакского района. У двоих результаты анализов положительные, третий находится под наблюдением врачей. Собеседник агентства отметил, что заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что инфекция перешла местному жителю во время убоя коровы.

Собеседник агентства отметил, что 15 кг мяса этой коровы было отправлено жителем села Новокули родственникам в город Каспийск. Его изъяли и направили на экспертизу. Результаты показали наличие в мясе спор сибирской язвы. Оно было уничтожено.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в дагестанском селе Новокули зафиксирована вспышка сибирской язвы.

Дагестан

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