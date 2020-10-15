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Счетная палата спрогнозировала падение ВВП РФ в 2020г. на 4,2-4,8%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Официальный макропрогноз излишне оптимистично оценивает динамику ВВП РФ как в провальном из-за пандемии 2020 году, так и в восстановительном 2021 году, предупреждает Счетная палата.

В 2020 году Счетная палата ожидает падения ВВП в диапазоне 4,2-4,8%, сообщил глава контрольного органа Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы в четверг.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает снижение ВВП на 3,9% в этом году.

В 2021 году Счетная палата ждет роста ВВП примерно на 2,2% против 3,3% в официальном макропрогнозе.

Счетная палата Алексей Кудрин Минэкономразвития

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