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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
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Эксперт спрогнозировала следующий подъем COVID-заболеваемости весной

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом может вновь наблюдаться в конце зимы - начале весны следующего года, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Если проводить аналогии, то в течение зимнего периода, ближе к концу февраля - началу марта - апреля мы опять будем регистрировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и другими респираторными заболеваниями", - сказала Пшеничная в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

"Как они будут взаимодействовать друг с другом, сказать очень сложно, пока что остальные респираторные вирусы очень робко вытесняют такого непрошеного гостя, как COVID-19", - уточнила она. По словам Пшеничной, "пока COVID-19 доминирует над всеми (респираторными) заболеваниями".

Касаясь текущей ситуации, эпидемиолог Роспотребнадзора сказала, что в последние дни "мы наблюдаем закрепление прироста, и хочется надеяться, что (...) дальше уже не будет наблюдаться такого роста, который был последние дни".

"Но все зависит от того, насколько скрупулезно и ответственно наши граждане подойдут к соблюдению мер, которые рекомендуются для того, чтобы снизить риск заболевания", - уточнила Пшеничная.

По данным на 27 октября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 550, умерли за сутки 320 инфицированных.

Накануне в понедельник, 26 октября, число зарегистрированных случаев составило 17 347. 24 октября был выявлен 16 521 новый случай, 25 октября - 16 710.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пшеничная Роспотребнадзор Коронавирус

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