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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
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В России за сутки выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зарегистрировано 16 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За все время пандемии в стране зафиксировано 1 547 774 эпизода COVID-19.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 4312.

В других регионах зафиксированы следующие цифры: Санкт-Петербург - 721, Московская область - 496, Нижегородская область - 369, Архангельская область - 312, Ростовская область - 311, Свердловская область - 287, Красноярский край - 277, Воронежская область - 276, Забайкальский край - 228, Бурятия - 217, Иркутская область - 215, Алтайский край - 214, Коми - 206, Ульяновская область - 203.

Скончались за сутки от коронавируса 320 человек в стране. Общее число жертв выросло до 26 589.

Поправились и выписаны 1 158 940 пациентов, в том числе 12 844 человека за последние сутки.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса

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