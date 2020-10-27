На бизнесмена Быкова в Красноярске завели новое уголовное дело

Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следователи подозревают бизнесмена и экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, фигурирующего в уголовных делах об организации убийств, в уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник пресс-служба главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Как говорится в релизе, региональное управление СКР возбудило в отношении Быкова уголовное дело по ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным СКР, решение о возбуждении уголовного дела следователи приняли по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"Согласно представленным материалам, в период с 2017 по 2019 годы Анатолием Быковым в качестве физического лица не уплачены налоги на сумму более 65 млн рублей. В 2017 году Анатолием Быковым как индивидуальным предпринимателем не уплачены налоги на сумму более 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении Быкова были возбуждены уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з,н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).

В мае 2020 года он был арестован по уголовному делу о двойном убийстве в 1994 году. 22 октября суд по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако вскоре фигуранта вновь арестовали уже по другому делу - об организации в 2005 году заказного убийства руководителя красноярский фирмы по переработке промотходов.