СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили бизнесмену и экс-депутату красноярского Заксобрания Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму (ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). По данным следствия, до 27 сентября 2004 года Быков на почве личных неприязненных отношений задумал убийство 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов.

По версии следствия, киллер стал выслеживать жертву и утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома №66 по улице Ады Лебедевой в Красноярске, из пистолета ТТ четыре раза выстрелил в мужчину и убил его. В дальнейшем Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денег - $10 тыс.

Как сообщалось, следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено новое уголовное дело в отношении Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В отношении Быкова расследовались уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп."з, н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).

В мае 2020 года он был арестован по уголовному делу о двойном убийстве в 1994 году. 23 октября суд по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако в этот же день фигуранта вновь арестовали уже по другому делу - об организации в 2005 году заказного убийства руководителя красноярский фирмы по переработке промотходов.