Переведенного под домашний арест Анатолия Быкова снова арестовали

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центральный суд Красноярска по просьбе следствия арестовал бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, которого в четверг задержали по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году. Он арестован до 21 декабря, сообщила пресс-служба суда.

7 мая Быков был задержан по делу о заказе двойного убийства в 1994 году. Его арестовали. Расследование того дела завершилось в сентябре, и 22 октября Красноярский краевой суд перевел Быкова под домашний арест по ходатайству его адвокатов. Однако бизнесмена задержали на выходе из СИЗО.

В СК объяснили, что он задержан по другому делу - о еще одном заказном убийстве.

По версии следствия, летом 2004 года Быков в поселке Удачный в Красноярске поручил знакомому за $50 000 убить 42-летнего учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов. 18 января 2005 года киллер застрелил этого предпринимателя у гаражей на улице Ады Лебедевой. "После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения", - утверждает следствие.

Арестованному вменяют ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

Новость дополняется