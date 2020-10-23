Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Переведенного под домашний арест Анатолия Быкова снова арестовали

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центральный суд Красноярска по просьбе следствия арестовал бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, которого в четверг задержали по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году. Он арестован до 21 декабря, сообщила пресс-служба суда.

7 мая Быков был задержан по делу о заказе двойного убийства в 1994 году. Его арестовали. Расследование того дела завершилось в сентябре, и 22 октября Красноярский краевой суд перевел Быкова под домашний арест по ходатайству его адвокатов. Однако бизнесмена задержали на выходе из СИЗО.

В СК объяснили, что он задержан по другому делу - о еще одном заказном убийстве.

По версии следствия, летом 2004 года Быков в поселке Удачный в Красноярске поручил знакомому за $50 000 убить 42-летнего учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов. 18 января 2005 года киллер застрелил этого предпринимателя у гаражей на улице Ады Лебедевой. "После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения", - утверждает следствие.

Арестованному вменяют ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

Новость дополняется

Анатолий Быков Красноярск СКР

Новости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам
Навальный попал в больницу

Кремль прояснил степень участия Путина в отправке Навального за рубеж

Кремль прояснил степень участия Путина в отправке Навального за рубеж

Песков подтвердил, что CEO "Траста" упоминали на встрече Путина с РСПП

Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения модели

Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения модели
Пандемия коронавируса

Сергей Миронов заразился коронавирусом

Навальный попал в больницу

В РФ по-прежнему не выявили криминала в инциденте с Навальным

Пандемия коронавируса

В Севастополе начали готовиться к пессимистичному сценарию по COVID-19

В Севастополе начали готовиться к пессимистичному сценарию по COVID-19

Глава Калининграда досрочно ушел в отставку

Глава Калининграда досрочно ушел в отставку

Государство увеличило долю в "Аэрофлоте" до 57,34%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');