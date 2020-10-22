Красноярский бизнесмен Быков отправлен под домашний арест из СИЗО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суд изменил меру пресечения красноярскому бизнесмену и экс-депутату регионального Заксобрания Анатолию Быкову, арестованному по обвинению в организации и соучастии в убийствах, и поместил его под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Сейчас принято решение об изменении меры пресечения Анатолию Быкову на домашний арест с ограничением на совершение определенных действий", - сказал представитель суда.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров пояснил "Интерфаксу", что суд принял данное решение исходя из ранее поданной апелляционной жалобы защиты.

"Мы указывали на то, что сроки давности по уголовным делам, по которым обвиняют Быкова, давно истекли, что подзащитный не сможет повлиять на ход расследования данных уголовных дел, что он не собирается скрываться от следствия", - сказал Прохоров.

"Пока у нас нет на руках сегодняшнего решения, и не могу сказать, какие из этих доводов суд учел", - добавил он.

Быкова задержали в Красноярске 7 мая, на следующий день он был арестован и с тех пор находился в СИЗО.

В настоящее время в отношении Быкова расследуются уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп."з, н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).