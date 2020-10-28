"ЛУКОЙЛ" попросил льготы для Ярегского месторождения высоковязкой нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании основанный на инвестиционном соглашении вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ярегского месторождения высоковязкой нефти в Коми, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Письмо с этой просьбой было отправлено в октябре, в правительстве его получили и изучают, говорят собеседники издания. В аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова газете сказали, что вопрос находится в стадии рассмотрения. В пресс-службе Минфина отметили, что в это ведомство такое предложение не поступало. В Минэнерго и "ЛУКОЙЛе" отказались от комментариев.

По словам источника издания, знакомого с планами компании, "ЛУКОЙЛ" хотел бы получить вычет по механизму, которым уже воспользовался ряд компаний. Один из источников в правительстве уточнил, что речь идет о вычете, привязанном к инвестициям в развитие активов. Налоговые вычеты по НДПИ с 2021 года получат "Роснефть" для Приобского месторождения, "Татнефть" для Ромашкинского и "Газпром нефть" для Новопортовского.

В письме премьеру Алекперов отметил социальную значимость данного проекта для региона, так как его разработка обеспечивает рабочие места в условиях моногорода (поблизости от месторождения расположены город Ухта и поселок городского типа Ярега).

Ярегское месторождение, открытое в 1932 году, является у "ЛУКОЙЛа" крупнейшим месторождением высоковязкой нефти (доказанные запасы по состоянию на конец 2015 года - около 40 млн т). Месторождение включает две основные разрабатываемые площади - Ярегскую, на которой добыча ведется термошахтным способом, и Лыаельскую, где нефть добывается с помощью технологии встречного термогравитационного дренирования пласта (SAGD). К 2021 году "ЛУКОЙЛ" планировал добывать на Ярегском нефтетитановом месторождении до 4 млн тонн нефти.

На Ярегском месторождении применялась пониженная ставка НДПИ и экспортной пошлины. В 2019 году при цене на нефть сорта Urals $50 за баррель стандартная ставка НДПИ составляла $20,2 за баррель, экспортная пошлина - $9,6 за баррель, что в общем составляло 59,6% от цены на нефть. Для Ярегского месторождения действовала специальная ставка по НДПИ в размере $0,7 за баррель, экспортной пошлины - $0,9 за баррель, что составляло 3,3% от цены на нефть.

С 2021 года преференции для высоковязкой нефти перестанут действовать.

Алекперов недавно сообщил, следующий год компания планирует посвятить диалогу с правительством по налоговой теме.