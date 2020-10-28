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Рестораторы попросили об отсрочке по налогам за 2020 год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие сети ресторанов попросили премьер-министра Михаила Мишустина о новых мерах поддержки - продлить им отсрочку по уплате налогов за 2020 год с возможностью погашения в 2022 году без банковских гарантий и залогов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на копию их обращения.

Экономический кризис

Они предлагают гасить долги по налогам равными долями в течение 2022 года.

Письмо подписали владельцы групп "Шоколадница" (включает "Ваби Саби" и "Кофе Хауз"), ПАО "Росинтер ресторантс" ("Планета суши", "Шикари", TGI Fridays и др.), ГК "Грабли", сетей "Теремок" и "Андерсон".

27 октября "Коммерсантъ" писал, что из-за падения спроса и ради экономии рестораны начали сокращать часы работы и урезать меню. В тот же день Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 издал рекомендации регионам запретить работу общепита по ночам.

Рестораторы уже получили субсидии и отсрочку по налогам на полгода, что помогло им возобновить работу после отмены карантинных ограничений, говорится в письме.

В октябре трафик и выручка заведений снова начали падать, а полученных в июле—сентябре доходов хватило только на зарплаты, расчеты с поставщиками, частичное погашение долгов и просроченных процентов по кредитам, пишет бизнес.

"В компаниях проведены работы по сокращению расходов, однако, если прекратить выплаты по этим пунктам, бизнес остановится", - объясняют рестораторы.

Налоговое законодательство не позволяет ФНС дать им дополнительную отсрочку по уплате налогов без обеспечения в виде банковских гарантий или под залог имущества. Банкиры же не готовы брать на себя риски, так как учитывают низкие финансовых показателей ресторанов и опасаются последствий новой волны пандемии, говорится в письме.

Источник издания в правительстве сказал, что рассматриваются возможные варианты продления отсрочки рестораторам. Официально в кабмине и ФНС на запросы газеты не ответили.

По данным Росстата, по итогам января—августа оборот ресторанного рынка России сократился на 24%, до 814,9 млрд руб. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков ожидает восстановление трафика только весной 2021 года, когда в том числе люди перестанут бояться заразиться в общепите.

Хроника 27 января – 28 октября 2020 годаЭкономический кризис
Шоколадница Росинтер Грабли Теремок Андерсон правительство Роспотребнадзор Михаил Мишустин ФНС коронавирус

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