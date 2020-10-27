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Московские рестораторы выразили готовность ввести QR-коды в дневных заведениях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ряд известных столичных рестораторов поддерживают внедрение системы регистрации посетителей в ночных заведениях и готовы распространить ее на дневные заведения.

"Мы уже регистрируем гостей через QR-код во всех заведениях, которые работают после 24 часов, но пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах. Мы пытаемся им объяснять, почему это важно. Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем", - сообщил журналистам ресторатор Аркадий Новиков во вторник

Он отметил: "Думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших".

Владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман также считает необходимым распространить систему QR-кодов на дневные заведения.

"Мы в нескольких проектах, которые сейчас работают в ночном режиме, применяем QR-код. Гости реагируют на ура и считают, что это положительная идея. Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас. Я считаю, что эта мера позволяет обезопасить граждан и думаю, что мы распространим эту систему на все наши заведения и будем договариваться с гостями, что это для их блага", - сказал он.

"У меня нет сомнений, что они воспримут эту систему адекватно. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей, и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы", - считает ресторатор.

Основатель и совладелец ресторанов "Уголек", Pinch и Uilliam's и "Северяне" Илья Тютенков также сообщил, что планирует распространить систему на все свои проекты.

"Мы начали применять QR-коды в одном из проектов и сейчас в остальных будем это делать. Чтобы эта система эффективно работала, нужно, чтобы она распространялась на все пространство. Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем. Мы готовы включить эту систему, желательно, чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно", - сказал Тютенков.

Мэр Сергей Собянин своим указом обязал ночные заведения с 19 октября ввести систему электронной регистрации номеров телефонов посетителей на сайте мэрии. Входя в заведение, посетители должны отсканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

Москва коронавирус

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