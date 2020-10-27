Роспотребнадзор рекомендовал повсеместный масочный режим

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, ведомство рекомендовало запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также постановляется "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В постановлении указано также о необходимости усиления мер дезинфекции на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения культурных, просветительских и развлекательных мероприятиях.

Также в документе говорится о необходимость обеспечить уровень охвата тестированием и проводить не менее 150 исследований на 100 тыс. человек

Постановление вступает в силу с 28 октября.