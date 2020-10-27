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Роспотребнадзор рекомендовал повсеместный масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал повсеместный масочный режим
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Маски рекомендовано надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, ведомство рекомендовало запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также постановляется "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В постановлении указано также о необходимости усиления мер дезинфекции на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения культурных, просветительских и развлекательных мероприятиях.

Также в документе говорится о необходимость обеспечить уровень охвата тестированием и проводить не менее 150 исследований на 100 тыс. человек

Постановление вступает в силу с 28 октября.

Ограничения на работу развлекательных заведений уже действуют во многих регионах. Так в Москве ночные клубы и бары с 19 октября ввели систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Если у одного из посетителей выявится коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении были оповещены.

В свою очередь власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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