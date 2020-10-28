Защита фигурантов дела Калви позитивно оценила соглашение ПКБ и банка "Восточный"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Соглашение, по которому "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) выплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей ущерба, а банк откажется от гражданского иска, позитивно скажется на фигурантах так называемого дела Baring Vostok, заявила "Интерфаксу" участвующая в деле адвокат Виктория Бурковская.

Она представляет интересы директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина

"Мы считаем, что в любом случае для уголовного дела это имеет позитивное значение. По крайней мере, это обозначает позицию потерпевшего, который публично заявил, что у него больше нет претензий. Банк является основным потерпевшим по делу, и, безусловно, позиция потершего в уголовном деле всегда учитывается", - сказала она.

Комментировать детали соглашения она не вправе. По ее словам, фигуранты, среди которых основатель Baring Vostok Майкл Калви, по-прежнему не признают вину.

Бурковская полагает, что позиция "Восточного" прежде всего "неизбежно" приведет к снятию ареста с имущества обвиняемых, которое арестовано в порядке обеспечительных мер.

"Восточный" и ПКБ объявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд рублей и откажется от гражданского иска, заявленного ранее по делу в отношении Калви и других фигурантов, которым вменяют нанесение ущерба банку именно на эту сумму. Их обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года.

По версии следствия, ПКБ передало "Восточному" в рамках отступного соглашения акции компании люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых была существенно ниже кредитных обязательств коллектора.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: Майкл Калви, Иван Зюзин, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Сейчас дело с обвинительным заключением находится в Генеральной прокуратуре, которая примет решение о его передаче в суд, либо, в случае обнаружения препятствий для его рассмотрения судом - о возврате дела следствию.