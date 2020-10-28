Банк "Восточный" откажется от гражданского иска по делу Baring Vostok

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" получит от Первого коллекторского бюро (ПКБ) 2,546 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель банка. Получив эти деньги, банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного по уголовному делу Baring Vostok, в связи с урегулированием его требований, добавил собеседник агентства.

Гражданский иск к фигурантам дела был подан в феврале 2019 года, поскольку банк был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя, гражданина США Майкла Калви. Иск был подан спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела.

О существовании этого иска стало известно в декабре 2019 года, эта информация прозвучала в Мосгорсуде. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин тогда объяснил, что сумма исковых требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба - 2,5 млрд рублей.

В феврале 2019 года четыре представителя Baring Vostok: основатель Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также ген директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. Позднее в список обвиняемых попал экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Фигурантам дела вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро в декабре 2015 года. По версии следствия, ПКБ передало "Восточному" в рамках отступного соглашения акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых была существенно ниже кредитных обязательств коллектора.

Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) владеет 41,63% капитала банка "Восточный", "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна - 42,01% капитала. Эти стороны являются участниками корпоративного конфликта в банке, обострившегося еще осенью 2018 года.

Банк "Восточный" по итогам второго квартала 2020 года занял 39-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".