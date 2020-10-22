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Адвокат Майкла Калви сообщил о передаче дела Baring Vostok в прокуратуру

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет направил в прокуратуру уголовное дело о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", по которому проходит основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.

"У нас есть косвенные данные, что дело уже направлено в прокуратуру", - сказал он "Коммерсанту".

Таким образом, СК отказался прекратить уголовное дело, о чем ходатайствовали защитники обвиняемых после ознакомления с материалами дела.

С направлением в прокуратуру предварительное расследование по уголовному делу считается завершенным, объяснил в свою очередь "Интерфаксу" осведомленный источник. Теперь Генпрокуратура должна будет решить вопрос об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд, либо о возврате материалов следствию.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

По версии следствия, ПКБ передало "Восточному" в рамках отступного соглашения акции компании люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых была существенно ниже кредитных обязательств коллектора.

По делу проходят Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпал, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Вину не признает ни один из них.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В середине октября бизнес-омбудсмен Борис Титов направил генеральному прокурору Игорю Краснову обращение, в котором просит "обратить внимание" на новые доказательства защиты обвиняемых по этому делу.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви США Тимофей Гриднев Артем Аветисян Шерзод Юсупов Генпрокуратура

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