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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
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Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В настоящий момент в России развернуто более 223 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда", - уточнила она. По словам вице-премьера, 123 тысячи из общего числа коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи - аппаратами ИВЛ.

В отдельных регионах России запасов лекарств для борьбы с COVID-19 и средств защиты для медиков хватит не более, чем на две недели, и даже меньше. Голикова обратилась к руководителям регионов, чтобы они обратили на эти вопросы самое пристальное внимание.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ остается напряженной, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция к росту.

"В регионах ситуация различается: на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости", - уточнила Голикова. По ее словам, "в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания".

По ее словам, в среду вступило в силу постановление главного санитарного врача, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, на общественном транспорте и в местах скопления людей.

"Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23:00 до 6 утра, усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в отношении людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями", - сказала Голикова.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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