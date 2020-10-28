Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Режим обязательного ношения медицинских масок начался в России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На территории РФ с 28 октября вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах, следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", – говорится в постановлении Поповой.

Роспотребнадзор разъяснил, что "под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек".

В РоссииПопова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правилаПопова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правилаЧитать подробнее

Помимо этого, ведомство рекомендовало с 28 октября запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (. . .) рекомендовать (. . .) запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", – говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Кроме того, в постановлении сказано о необходимости усиления мер дезинфекции "на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятиях".

Там также говорится о необходимости "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В постановлении отмечается, что перечисленные меры предлагаются "в целях снижения риска распространения COVID-19 в РФ в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом".

Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правила

Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 нарушали правила

Что произошло за день: вторник, 27 октября

В Азовском море нашли останки пропавших членов экипажа взорвавшегося танкера

Пандемия коронавируса

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе

Суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила, что поможет избежать нового локдауна

Орешкин констатировал окончание эффекта от господдержки семей с детьми

В Минздраве заявили о выходе РФ на плато по ВИЧ-инфекции

В Минздраве заявили о выходе РФ на плато по ВИЧ-инфекции

На бизнесмена Быкова в Красноярске завели новое уголовное дело

На бизнесмена Быкова в Красноярске завели новое уголовное дело

Поправки об экономических санкциях России прошли первое чтение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');