В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составив 17 717 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За сутки были выписаны 14 740 человек, что является рекордным за весь период. Умерли 366 пациентов.

Количество новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. В среду было зарегистрировано 16 202 новых случая, во вторник - 16 550, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч.

В Москве за сутки зарегистрированы 4 906 случаев заражения, хотя накануне их было 3 670, во вторник - 4 312. За сутки вылечились 3 780 человек, 66 пациентов скончались.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 581 тыс. 693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 301 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 186 тыс. 041 человек.

Заболеваемость в регионах

В Санкт-Петербурге зафиксированы 758 новых случаев COVID-19, еще 514 - в Московской области, 386 - в Нижегородской области, 319 - в Архангельской области, 312 - в Ростовской области, 292 - в Воронежской области, 290 - в Свердловской области, 288 - в Красноярском крае, 228 - в Иркутской области, по 225 - в Коми и Крыму. 221 - в Забайкальском крае, 220 - в Хабаровском крае, 216 - в Алтайском крае, 212 - в Томской области, 211 - в Бурятии, 204 - в Ульяновской области, по 197 - в Республике Алтай, Мурманской области, Ханты-Мансийском АО.

Кроме того, 196 случаев выявлены в Волгоградской области, 194 - в Саратовской области, по 192 - в Омской области, Ставропольском крае, 187 - в Приморском крае, 185 - в Якутии, 182 - в Ямало-Ненецком АО, 178 - в Новосибирской области, 177 - в Оренбургской области, 174 - в Кемеровской области, 168 - в Пензенской области, 167 - в Самарской области, 162 - в Пермском крае, 150 - в Кировской области, 148 - в Челябинской области, 147 - в Брянской области, 142 - в Тверской области, по 138 - в Ленинградской и Тюменской областях.

Также 137 заболевших зарегистрированы в Хакасии, 132 - в Краснодарском крае, 128 - в Амурской области, 122 - в Орловской области, 121 - в Курской области, 120 - в Астраханской области, по 118 - в Удмуртии, Ярославской области, 117 - в Карелии, 115 - в Псковской области, 113 - в Ивановской области, 112 - в Костромской области, 111 - в Смоленской области, 109 - в Тульской области, 107 - в Калужской области, по 102 - в Белгородской области, Калининградской области. 101 - в Рязанской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.