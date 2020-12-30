В дом арестованного бизнесмена Быкова пришли с обысками

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В резиденцию арестованного предпринимателя и политика Анатолия Быкова пришли с обысками по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В результате уже изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации, обыски продолжаются.

7 мая Быков был задержан по делу о двойном заказном убийстве в 1994 году. Его арестовали. Расследование того дела завершилось в сентябре, и 22 октября Красноярский краевой суд перевел Быкова под домашний арест по просьбе его защиты. На выходе из СИЗО бизнесмена снова задержали и арестовали по делу об убийстве учредителя красноярской компании по утилизации промышленных отходов, совершенном в 2005 году.

Арест по второму делу Быкову в последний раз продлили до 24 февраля.

28 октября стало известно, что в отношении бизнесмена возбуждено еще одно уголовное дело - об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ). В СК считают, что с 2017 по 2019 годы Быков в качестве физлица не заплатил более 65 млн рублей налогов, а в 2017 годе – как индивидуальный предприниматель, – остался должен более 12 млн рублей налоговых отчислений. По этому делу была арестована его недвижимость на 81 млн рублей.

Анатолий Быков в 90-х открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году он стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год он избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии "Патриоты России". На выборах в горсовет Красноярска "Патриоты России" набрали 25,62 % голосов избирателей.