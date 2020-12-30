Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

В дом арестованного бизнесмена Быкова пришли с обысками

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В резиденцию арестованного предпринимателя и политика Анатолия Быкова пришли с обысками по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В результате уже изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организации, обыски продолжаются.

7 мая Быков был задержан по делу о двойном заказном убийстве в 1994 году. Его арестовали. Расследование того дела завершилось в сентябре, и 22 октября Красноярский краевой суд перевел Быкова под домашний арест по просьбе его защиты. На выходе из СИЗО бизнесмена снова задержали и арестовали по делу об убийстве учредителя красноярской компании по утилизации промышленных отходов, совершенном в 2005 году.

Арест по второму делу Быкову в последний раз продлили до 24 февраля.

28 октября стало известно, что в отношении бизнесмена возбуждено еще одно уголовное дело - об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ). В СК считают, что с 2017 по 2019 годы Быков в качестве физлица не заплатил более 65 млн рублей налогов, а в 2017 годе – как индивидуальный предприниматель, – остался должен более 12 млн рублей налоговых отчислений. По этому делу была арестована его недвижимость на 81 млн рублей.

Анатолий Быков в 90-х открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году он стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год он избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии "Патриоты России". На выборах в горсовет Красноярска "Патриоты России" набрали 25,62 % голосов избирателей.

Анатолий Быков Красноярск СКР

Новости по теме

Новости

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 26,5 тыс. случаев коронавируса

Президент подписал закон о повышении возраста российской молодежи

Путин подписал закон об иноагентах-физлицах

Путин подписал закон о запрете цензуры в интернете

Пандемия коронавируса

ФМБА до января начнет испытание на добровольцах "антидота" от COVID

ФМБА до января начнет испытание на добровольцах "антидота" от COVID

Путин подписал законы о возвращении вытрезвителей с начала 2021 года

Путин подписал законы о возвращении вытрезвителей с начала 2021 года

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

ТНТ объяснил причину отказа от "Дома-2"

Систему С-500 примут на вооружение в следующем году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');