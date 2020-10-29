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Суд 2 ноября определит меру пресечения для топ-менеджера "Траста" Хабарова

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 2 ноября рассмотрит ходатайство следователя о переводе под домашний арест первого заместителя президента-председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова. Ранее он был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Адвокат Хабарова Яков Мастинский приветствовал ходатайство следствия.

"Это весьма нечастый случай, когда орган следствия сам обращается в суд с ходатайством об изменении более строгой меры пресечения на более мягкую. По всей видимости, это результат того, что в какой-то степени следственный орган согласился с аргументами Хабарова и его защиты о том, что нет необходимости в его содержании под стражей и он вполне может находиться под мерой, не связанной с изоляцией (в СИЗО - ИФ)", - сказал адвокат.

"Коммерсант" ранее 29 октября сообщил, что защита Хабарова провела собственное расследование и нашла нарушения со стороны следствия.

Руслан Коблев, глава адвокатского бюро "Коблев и партнеры", напомнил изданию, что следователь просил арестовать Хабарова по трем причинам. Он отмечал тяжесть вменяемого преступления, а также указывал, что Хабаров продал загородный дом и забронировал билеты в Дубай в один конец, что могло означать намерение скрыться от следствия.

Адвокаты выяснили, что Хабаров забронировал билеты за месяц до того, как узнал о существовании уголовного дела, и что были забронированы и билеты на обратный рейс. Объявление о продаже дома, использованное в суде, не имело никакого отношения к дому, который банкир реально хотел продать за ненадобностью, пишет газета. В объявлении говорилось о продаже дома, о котором Хабаров ничего не знал.

Эти и другие нарушени защит попросит проверить нового следователя СК.

Дело Хабарова, которое раньше находилось в производстве управления Следственного комитета по Москве, передано в центральный аппарат ведомства.

По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии". Богатиков считает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

В "Трасте" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

Траст Михаил Хабаров Пресненский суд Александр Богатиков Деловые линии СКР Генпрокуратура Руслан Коблев

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