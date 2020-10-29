Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун в РФ не планируется

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Общенациональный локдаун в России в связи с ситуацией вокруг коронавируса вводить не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - сказал Путин, выступая в четверг на форуме "Россия зовет!".

В случае же объективной необходимости, продолжил он, с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном регионе, городе или муниципалитете, "будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций".

"В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера", - заявил Путин.

По данным оперативного штаба на четверг, 29 октября, число новых случаев коронавируса в России за сутки вновь превысило отметку в 17 тыс. В Москве за сутки были выявлены 4 906 инфицированных, хотя накануне их было 3 670, во вторник - 4 312.