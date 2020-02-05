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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:42

Автора мема про "сказочного" второй раз оштрафовали за оскорбление власти

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховажский районный суд оштрафовал на 50 000 рублей Юрия Шадрина за повторное оскорбление власти во "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Предполагалось, что его штраф может составить от 100 000 до 200 000 рублей.

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Следствие и суд установили, что 12 ноября 2019 года Шадрин в 20:26 по московскому времени повторно разместил в публичном доступе в соцсети информацию о президенте России, выраженную "в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность".

В суде Шадрин вины не признал. По его словам, в посте он высказался в адрес Владимира Путина, являющегося президентом России, не как о представителе власти, а как о физическом лице.

Тем не менее, суд признал его виновным в административном нарушении, предусмотренным частью 4 ст. 20.1 КоАП.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

В июне 2019 года этот же суд оштрафовал Шадрина на 30 000 рублей за пост со словом "сказочный".

Юрий Шадрин Вологодская область Вконтакте Верховажье Владимир Путин

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