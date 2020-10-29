Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал он.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?" - сказал Путин.

"И Азербайджан о чем говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - добавил президент.

Долгосрочное урегулирование конфликта он видит в том, чтобы "найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа".

В этот же день представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве обеспокоены ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта, где сохраняется военное противостояние.

"Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наемников с Ближнего Востока", - сказала она.

Бои в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на несколько попыток договориться о "гуманитарном перемирии", которые делались при посредничестве России и США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев cчитает, что "азербайджанцы должны вернуться на все оккупированные территории, где они проживали".