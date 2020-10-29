Что произошло за день: четверг, 29 октября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ницце мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам. Злоумышленника задержали, им оказался 21-летний тунисец. В Авиньоне в тот же день был застрелен мужчина с ножом. В Джидде (Саудовская Аравия) нападению подвергся охранник французского консульства, его жизни ничто не угрожает. В Лионе задержали мужчину в афганской одежде с 30-сантиметровым ножом. Во Франции усилена борьба с терроризмом, власти вдвое наращивают участие военных в операции.

- В России зарегистрированы еще 17 717 случаев заражения коронавирусом. В Москве заболели еще 4 906 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась.

- Азербайджан передал Армении несколько десятков тел погибших военных. К вечеру четверга президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от ключевого города - Шуши. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану семи районов, занятых Арменией.

- Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Пограничники объяснили решение эпидемической обстановкой.

- Адвоката Александра Добровинского лишили статуса сроком на два года. Он представлял интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ранее адвокатского статуса также был лишен адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

- Лукашенко сменил руководство МВД Белоруссии. Министерство возглавил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, а бывший министр Юрий Караев назначен помощником президента в Гродненской области.

- Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский приговорен к шести годам колонии. Он признан виновным по статье о создании экстремистского сообщества.