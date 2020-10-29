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Азербайджан передал Армении несколько десятков тел погибших военных

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанская сторона передала Еревану останки около 30 армянских военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан передал тела около 30 армянских солдат и офицеров, оставшихся на поле боя в зоне боевых действий", - сказал Гаджиев журналистам в четверг в Тертере.

По его словам, Баку также передал Еревану двух пожилых армян.

Гаджиев сообщил, что Азербайджан признателен Минобороны России и лично министру обороны Сергею Шойгу за организацию передачи тел погибших армянских военных.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, несмотря на три договоренности о "гуманитарном перемирии" в зоне конфликта.

По данным Азербайджана, потери армянской стороны в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября составляют порядка 5 тысяч человек убитыми. Об этом ранее сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Ереване в свою очередь назвали эту информацию ложной.

Последнее соглашение было достигнуто 25 октября при посредничестве США. Режим прекращения огня должен был начать действовать с 8:00 местного времени 26 октября, но спустя несколько минут после этого времени появились сообщения о нарушении перемирия. Две предыдущие договоренности также были моментально нарушены.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 29 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения

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