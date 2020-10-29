Силуанов счел купленные на минимумах акции "Аэрофлота" выгодным вложением для ФНБ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акции "Аэрофлота", которые были приобретены в рамках допэмиссии для поддержки деятельности компании в условиях пандемии COVID-19, могут стать для Фонда национального благосостояния выгодной инвестицией, считает глава Минфина Антон Силуанов.

В акции "Аэрофлота" ФНБ вложил 50 млрд рублей. Цена размещения допэмиссии, окончательные итоги которой перевозчик подвел на этой неделе, составила 60 руб. "Аэрофлот" сообщил, что разместил 1 333 919 149 обыкновенных акций и привлек 80,04 млрд рублей.

"ФНБ приобрел хороший актив", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.

"Мы вложили по 60 рублей за акцию, а мы помним, что такие же акции стоили до пандемии в три раза дороже. Поэтому мы считаем, что мы вполне можем рассчитывать на выход из этих акций, в случае, если цена будет приемлема, если мы увидим, что рынок нормализовался", - отметил министр.

Он добавил, что участие государства в лице ФНБ в размещении помогло привлечь и средства частных инвесторов, купивших акции на 30 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, акции на 50 млрд рублей выкупило государство на средства ФНБ. Около 30 млрд рублей внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался). О возможности инвестиций в "Аэрофлот" также заявляли подконтрольные государству ВТБ и Промсвязьбанк.

Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос с 1 110 616 299 акций до 2 444 535 448 акций – то есть в 2,2 раза. Доля государства в компании выросла с 51,17% до 57,34%, доля акций в свободном обращении уменьшилась с 40,9% до 40,65%. Размер квазиказначейского пакета размылся с 4,3% до 1,96%, менеджмента компании – с 0,1 до 0,05%.