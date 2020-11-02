Fitch подтвердило рейтинги "Аэрофлота" на уровне "ВВ-"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Аэрофлота" в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "негативный". Краткосрочные РДЭ подтверждены на уровне "В", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "ВВ-".

"Подтверждение рейтингов отражает пересмотр агентством макроэкономических прогнозов, а также более медленное, чем ожидалось, восстановление авиационной отрасли", - говорится в сообщении Fitch. Негативные факторы компенсируются улучшением показателей ликвидности "Аэрофлота" в связи с допэмиссией акций, а также получением субсидий от государства и других мер поддержки.

"Негативный" прогноз рейтингов обусловлен неопределенностью в отношении перспектив спроса и восстановления финансового профиля компании в 2020-2023 гг. при сохранении слабой маржи прибыли и показателей кредитоспособности. Он также учитывает повышенный риск того, что "Аэрофлоту" придется корректировать операционную базу и программу инвестиций в быстро меняющейся рыночной среде", - отмечают эксперты агентства.

"Мы полагаем, что компания сохранит достаточную ликвидность для поддержания операций в 2020-2021 гг., с учетом полученной от государства существенной поддержки, а также мер сохранения денежных средств", - говорится в пресс-релизе.

"Аэрофлот" на фоне COVID-кризиса авиаперевозок не будет выплачивать дивиденды в течение следующих трех лет, до 2023 года включительно, прогнозирует Fitch.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Несмотря на прошлогоднюю чистую прибыль в размере 13,5 млрд руб., в этом году акционеры компании решили отказаться от дивидендов в связи с ситуацией с пандемией. По итогам работы в 2018 году "Аэрофлот" выплатил 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз дивиденды не выплачивались по итогам 2015 года, когда компания получила чистый убыток и по МСФО (6,5 млрд руб.), и по РСБУ (18,9 млрд руб.).

Пассажирооборот группы вернется к прошлогоднему уровню (156,2 млрд пассажиро-километров) только к 2023 году, полагают в Fitch. По итогам 2020 года пассажирооборот упадет более чем на 55% в сравнении с 2019-м, в следующем году падение замедлится до 25%, в 2022 году - до 10%.

Загрузка кресел по группе в этом году составит примерно 70% против 82% по итогам прошлого года. Восстановление показателя до 80% Fitch ожидает также к 2023 году.