"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Уставный капитал компании по итогам SPO вырос в 2,2 раза

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" подвел итоги допэмиссии акций, которую провел, чтобы стабилизировать свое положение в условиях пандемии и кризиса авиаперевозк. Компания сообщила, что разместила 1 333 919 149 обыкновенных акций по цене 60 рублей за штуку и привлекла 80,04 млрд рублей.

Еще до допэмиссии перевозчик сообщал, что хочет привлечь не менее 80 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, акции на 50 млрд рублей выкупило государство на средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд рублей внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался). О возможности инвестиций в "Аэрофлот" также заявляли подконтрольные государству ВТБ и Промсвязьбанк.

Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос с 1 110 616 299 акций до 2 444 535 448 акций - то есть в 2,2 раза. Доля государства в компании выросла с 51,17% до 57,34%, доля акций в свободном обращении уменьшилась с 40,9% до 40,65%. Размер квазиказначейского пакета размылся с 4,3% до 1,96%, менеджмента компании - с 0,1 до 0,05%.