Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

В "Роскосмосе" отвергли заявления об учащении поломок на МКС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представитель "Роскосмоса" опроверг утверждения о росте числа отказов оборудования на Международной космической станции и заявил, что состояние модулей МКС позволяет им работать существенно дольше гарантийного срока службы в 15 лет.

"Идет завершение испытаний, подтверждающих техническую возможность продления срока эксплуатации станции до 2024 года. Давайте относиться к тому сроку, что она должна была пролетать, как к минимальному гарантийному сроку... Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на брифинге по случаю 20-летия работы МКС в пилотируемом режиме.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

"20 лет - рекорд для всех космических станций. Мы видим сейчас, что что-то меняется, что-то требует большего (внимания). Если возвращаться к утечке – корпус где-то уже начинает давать царапины, трещины", - сказал Вагнер. Ранее сообщалось, что утечку удалось найти благодаря чайным пакетикам.

Между тем Крикалев отверг заявления об увеличении частоты поломок оборудования на станции. "Вы говорите, что часто стало ломаться (оборудование - ИФ). Наверное, сейчас стали просто больше на эту тему говорить. И одна из причин этого, что не очень подготовленные люди стали слушать канал связи и сырая информация, нефильтрованная, приходя к не очень глубоко погруженным людям, иногда вызывает преувеличенный страх", - сказал Крикалев

Роскосмос МКС Сергей Крикалев Иван Вагнер

Новости

ФАС заявила о признаках картелей на биржевых торгах Аи-95 весной и летом

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования
Пандемия коронавируса

Глава администрации Уфы умер от коронавируса

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара
Пандемия коронавируса

Путин допустил старт массовой COVID-вакцинации в РФ в конце года

Экономический кризис

Путин предложил продлить общепиту отсрочку по налогам на три месяца

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун в РФ не планируется

Пандемия коронавируса

В Кремле назвали беспрецедентными темпы распространения COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');