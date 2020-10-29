В "Роскосмосе" отвергли заявления об учащении поломок на МКС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представитель "Роскосмоса" опроверг утверждения о росте числа отказов оборудования на Международной космической станции и заявил, что состояние модулей МКС позволяет им работать существенно дольше гарантийного срока службы в 15 лет.

"Идет завершение испытаний, подтверждающих техническую возможность продления срока эксплуатации станции до 2024 года. Давайте относиться к тому сроку, что она должна была пролетать, как к минимальному гарантийному сроку... Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на брифинге по случаю 20-летия работы МКС в пилотируемом режиме.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

"20 лет - рекорд для всех космических станций. Мы видим сейчас, что что-то меняется, что-то требует большего (внимания). Если возвращаться к утечке – корпус где-то уже начинает давать царапины, трещины", - сказал Вагнер. Ранее сообщалось, что утечку удалось найти благодаря чайным пакетикам.

Между тем Крикалев отверг заявления об увеличении частоты поломок оборудования на станции. "Вы говорите, что часто стало ломаться (оборудование - ИФ). Наверное, сейчас стали просто больше на эту тему говорить. И одна из причин этого, что не очень подготовленные люди стали слушать канал связи и сырая информация, нефильтрованная, приходя к не очень глубоко погруженным людям, иногда вызывает преувеличенный страх", - сказал Крикалев