В РФ для лабораторий по диагностике COVID-19 выделят более 1 млрд руб.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Как следует из документа, это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

В пресс-службе добавили, что деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.

Это решение Мишустин анонсировал на заседании правительства 29 октября.