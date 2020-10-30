В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нехватка врачей в настоящее время ощущается повсюду, их зарплата должна быть в приоритете в любом регионе в зависимости от возможностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ему был задан вопрос по поводу появившейся информации о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом.

"Безусловно, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности в зависимости от возможностей. Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать", - сказал Песков.

Газета "Известия" в пятницу со ссылкой на депутатов Госдумы написала, что "нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь, увеличилась в несколько раз". "При этом ситуация сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания. (...) Но главная проблема заключается не в машинах, а в людях, - многие работают сверхурочно, заявили в Совете Федерации", - говорится в публикации.