Власти Москвы анонсировали COVID-вакцинацию всех желающих в ближайший месяц

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве всех желающих начнется в ближайший месяц, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

В настоящее время пока массово прививать всех желающих нельзя, "потому что должного объема вакцины просто не поступило".

"На сегодняшний день мы прививаем группы риска: это учителя и врачи, привито 2,5 тысячи человек", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в Москве проходят пострегистрационные клинические исследования вакцины "Спутник V", в них примут участие 40 тыс. человек, из которых привиты уже более половины.

"На сегодняшний день можно сказать, что мы перевалили экватор: привито 20 тысяч участников эксперимента, из них уже вторым компонентом (вакцины) – еще 10 тысяч, то есть на сегодняшний день 10 тысяч человек – уже полноценную вакцину получили", - сообщила Ракова.

За всеми привитыми ведется динамическое наблюдение.

"Все они чувствуют себя хорошо, каких-то знакомых побочных эффектов ни у кого из них нет",- отметила она.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в столице в конце ноября - декабре текущего года.

Вчетверг президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 года.

Первой российской вакциной стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.