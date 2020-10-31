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В РПЦ посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что в связи с публикацией карикатур, приведших к нападению на прихожан в католическом соборе Ниццы, Франции необходимо принять закон о защите чувств верующих.

"Не лучше было бы ввести во Франции такой закон, который существует в нашей стране, закон об оскорблении чувств верующих, и заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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Митрополит считает, что было неправильным отвечать на теракты поддержкой карикатур, оскорбляющих пророка Мухаммеда. Он напомнил, что в мире более миллиарда человек исповедуют ислам и не несут ответственность за поступки террористов. "Но в то же время нельзя дразнить зверя. Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Надо было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света", - заключил иерарх Русской церкви.

16 октября, близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил учителя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября во Франции в Ницце исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. По последним данным, три человека погибли - сторож и две женщины, несколько ранены. Нападавший задержан. Он ранен и доставлен в госпиталь.

Кроме того, французские полицейские застрелили 29 октября в Авиньоне мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар". В этот же день неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечали день рождения пророка Мухаммеда.

Нападение на церковь в Ницце

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РПЦ Франция

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