Закон "О Конституционном суде" принят в третьем чтении

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении президентский закон "О Конституционном суде" во исполнение поправок к Конституции.

Теперь по закону в составе КС будет 11 судей, включая председателя и его заместителя. Суд будет правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Судьи, входящие в КС на день вступления в силу изменений в Конституцию - 4 июля 2020 года, - продолжат работать в этом суде до прекращения их полномочий по общим основаниям.

Закон изменяет порядок прекращения полномочий судей КС, включая председателя суда и его заместителя, - теперь он может осуществляться Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Новелла о председателе КС

Внесенная в законопроект ко второму чтению поправка предусматривает, что председатель Конституционного суда и его заместитель избираются не обязательно из числа судей КС, как сейчас.

Комментируя ранее эту поправку "Интерфаксу", первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов отметил, что в результате "Конституционный суд может возглавлять человек, который не только сведущ в праве, но имеющий политический опыт".

Поправку внесли председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Особое мнение судей КС

Эти же парламентарии предложили поправку, согласно которой судьи КС будут не вправе обнародовать дискуссию, прозвучавшую на закрытом совещании, и результаты голосования, "в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме".

Еще одна поправка подразумевает, что судьям КС запретят высказываться в СМИ, печатных изданиях, публичных выступлениях, на интернет-ресурсах, а также в переписке "с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать", по вопросам, которые могут "стать предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации ", изучаются либо уже находятся на его рассмотрении.

Депутаты также одобрили поправку о том, что судья КС, не согласный с решением этого суда, вправе письменно изложить особое мнение, но не обнародовать его или как-либо публично на него ссылаться. Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания Конституционного суда и хранится вместе с ним.

"Это нужно для избежания политизации конституционного процесса. Это единственное, для чего это нужно", - объяснил ранее Крашенинников.

Международное право

Новый закон предусматривает, что Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России.

"Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит - интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - комментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правом обращения в КС с соответствующим запросом закон наделяет президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В случае возникновения спора КС по их запросу разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка России.

Кроме того, КС сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом, а также законов регионов до их обнародования главой региона. Внесение в КС такого запроса будет приостанавливать дальнейшую работу с этими актами (либо проектами).