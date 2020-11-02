Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры предложило обязать владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) переходить на преимущественное использование российского софта с 2024 года, а на российское оборудование - с 2025 года. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Первый вариант указа был обнародован в мае, он предусматривал переход КИИ на российский софт с 2021 года, а на российское оборудование с 2022 года.

Предложенные сроки вызывали опасения у владельцев КИИ - банков и промышленности.

Ассоциация банков России в июне попросили Банк России поддержать перенос сроков перехода на отечественное ПО. Переход в сжатые сроки повлечет существенные траты, также в настоящее время у отечественных производителей отсутствует необходимое оборудование, указывали банкиры. ЦБ это предложение поддержал, направив соответствующие замечания в правительство и администрацию президента.

В конце 2019 года вышло постановление правительства о введении временного запрета (на два года) на государственные закупки иностранных систем хранения данных для использования на объектах критической информационной инфраструктуры.

С 1 января 2018 года в силу вступил закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Он предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Также в законе оговаривается категорирование объектов КИИ, предъявление к ним, в зависимости от категории, соответствующих требований по обеспечению информационной безопасности.