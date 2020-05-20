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Минсвязи предложило обязать банки и владельцев критической инфраструктуры перейти на российское ПО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсвязи хочет обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на преимущественное использование российского софта с 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект указа президента. С 2022 года их хотят обязать перейти на российское оборудование.

Проект указа замминистра связи Алексей Соколов направил на согласованиев Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Подлинность документа РБК подтвердили два участника рынка.

Порядок перехода будет описан в постановлении правительства. В проекте документа, которое уже подготовило Минсвязи, владельцам КИИ разрешат использовать только софт из реестров российских и произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, упомянутое в реестре российской радиоэлектронной продукции, за исключением случаев, когда у зарубежной продукции нет отечественных аналогов.

В случае сохранения зарубежного софта и оборудования за его техподдержку и модернизацию должны будут будут отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или граждан.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова РБК сообщили, что знакомы с инициативой Минкомсвязи и поддерживают ее, хотя сам документ еще не видели.

Объектами критической инфраструктуры относятся сети и IT-системы госорганов, научных организаций, банков, оборонных предприятий, объектов энергетики, топливной и атомной промышленности. Владельцы этих систем должны подключать их к созданной ФСБ Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и передавать в нее информацию обо всех инцидентах на объектах.

ФСБ Минсвязи Юрий Борисов КИИ Минпромторг ФСТЭК Алексей Соколов

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