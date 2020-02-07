Головная структура сети "Мать и дитя" наметила листинг GDR на Мосбирже

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - MD Medical Group (MDMG, головная структура группы клиник "Мать и дитя") рассматривает возможность проведения листинга своих GDR на "Московской бирже", рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомых с планами компании.

По словам одного из них, компания рассчитывает провести листинг в марте.

Оба источника утверждают, что листинг ценных бумаг MDMG будет проведен по аналогии с листингом акций на Мосбирже девелопера "Эталон" (состоялся в феврале 2020 года). За счет листинга на Мосбирже в MDMG рассчитывают повысить ликвидность.

Третий знакомый с ситуацией источник рассказал, что решения по листингу на Мосбирже пока нет, но в марте совет директоров компании может обсудить этот вопрос.

Представитель MDMG подтвердил "Интерфаксу", что компания действительно рассматривает такую возможность.

Ранее управляющий директор по фондовому рынку, член правления Московской биржи Анна Кузнецова сообщала, что в 2020 году на площадку готовятся выйти три российские компании с иностранным листингом, одна из которых может провести листинг на Мосбирже в I квартале.

"Они уже где-то публичные, с российским бизнесом, но "засетаплены" в иностранной юрисдикции, и листинг у них иностранный", - говорила Кузнецова.

MD Medical Group Investment plc зарегистрирована на Кипре в 2010 году. С октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.

Free float составляет около 32,1%. Остальные 67,9% акций компании принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и глава сети клиник Марк Курцер.

MDMG объединяет 41 медицинское учреждение в 24 городах РФ. Выручка MDMG по итогам 2019 года выросла на 8% по сравнению с показателем 2018 года и составила 16,16 млрд руб. На 31 декабря 2019 года чистый долг MDMG составил 3,5 млрд руб., увеличившись год к году на 20%. CAPEX вырос на 8%, до 4 млрд руб.

Аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре по итогам прошедшего в четверг Дня стратегии MDMG указывают, что прогнозные капзатраты компании на новые проекты сократятся с 2,8 млрд руб. в 2020 году до 1,6 млрд руб. в 2022 году. Доходность свободного денежного потока эксперты "ВТБ Капитала" оценивают в 12% на 2020-2022 гг. Аналитики ожидают совокупный среднегодовой темп роста выручки MDMG на уровне 10% в среднесрочной перспективе.