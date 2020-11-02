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Половина крупных российских компаний задумала увеличить расходы на кибербезопасность

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Больше половины крупных российских компаний могут в 2021 году увеличить бюджеты на обеспечение кибербезопасности, показало исследование компании PwC.

"Представители более половины респондентов как в России, так и глобально планируют увеличить бюджеты на кибербезопасность", - прокомментировал через пресс-службу партнер, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Виталий Соколов.

По его словам, многим компаниям пришлось пересмотреть меры кибербезопасности в условиях пандемии. О готовности это сделать заявили 96% участников опроса.

Кроме того, 42% российских респондентов заявили, что увеличат штат подразделений кибербезопасности.

В России 23% опрошенных компаний (26% по миру), ожидают уменьшения расходов на кибербезопасность, 17% рассчитывают на сохранение ИБ-бюджетов на прежнем уровне.

Примерно в половине компаний "не уверены", что их бюджеты на кибербезопасность соответствуют наиболее существенным рискам в этой сфере или в том, что их бюджеты позволят исправлять выявленные недостатки, снизить риски (52%), задействовать ресурсы, необходимые в случае серьезного киберинцидента(42%).

При недостаточном финансировании кибербезопасности значительная часть компаний (43%) намерена внедрить новые процессы бюджетирования в этой сфере.

В то же почти половина участников опроса (47%) отметили, что компании могут усилить свои системы кибербезопасности не за счет серьезного увеличения затрат, а с помощью автоматизации и рационализации технологий.

В рейтинге наиболее вероятных объектов для потенциальных угроз российские компании на первое место ставят мобильные технологии, на второе - интернет вещей (IoT), на третье - облачные сервисы. При этом участники рынка полагают, что в следующем году велика вероятность реализации кибератак с использованием программ-вымогателей, а также атак, связанных с дезинформацией.

Исследование PwC "Доверие к цифровым технологиям -2021" основано на результатах опроса представителей (руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности) 3200 крупных компаний (с выручкой от $1 млрд) по всему миру, в том числе 125 российских организаций.

PwC коронавирус Виталий Соколов

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