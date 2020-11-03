Горящую шахту в Коми затопят, если суд признает пропавших горняков погибшими

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Родственники двух горняков, пропавших в ходе пожара на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" под Ухтой (Коми), согласились признать их погибшими, сообщает во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"В прокуратуру от родственников пропавших работников поступили заявления о согласии признать их погибшими. После вынесения судом решения о признании пропавших работников погибшими будет приниматься решение о затоплении шахты", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы и тушение пожара. Установлены пять винтовых водоразбрызгивателей, смонтировано 50% быстровозводимого водопровода протяженностью 1,2 км.

Вечером 1 ноября в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" произошло задымление. На тот момент в шахте находились 82 человека, 80 из них эвакуировали. Судьба двоих оставалась неизвестна.

По информации компании "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной возгорания на нефтешахте, согласно предварительным данным, стало короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш", при когда ее сотрудники вели буровые работы.

Пожар фиксируется на отметке минус 200 м.

По факту возгорания возбудили дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).