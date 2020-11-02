Возбуждено уголовное дело о пожаре на шахте в Коми

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ухте (Коми) по факту возгорания на нефтешахте №3 "Яреганефти", сообщает пресс-служба управления СКР по республике в понедельник.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст.217 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают сотрудников и руководство предприятия.

Как сообщалось, 1 ноября в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" произошло задымление. На момент начала задымления в шахте находились 82 работника "Яреганефти" и подрядных организаций. 80 человек были эвакуированы, судьба двоих неизвестна.

По информации компании "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной возгорания на нефтешахте №3 "Яреганефти", согласно предварительным данным, послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4).