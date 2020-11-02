Предварительной причиной возгорания в Коми стало замыкание в пусковом устройстве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, причиной возгорания на нефтешахте N 3 "Яреганефти" послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)", сообщает в понедельник "ЛУКОЙЛ-Коми".

Работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию заказчику - в НШПП "Яреганефть", уточняет общество. "Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты и реализации дальнейших оперативных мер, предусмотренных в компании в чрезвычайных ситуациях", - отмечает "ЛУКОЙЛ-Коми".

Ранее сообщалось, что задымление произошло в одном из уклонных блоков нефтешахты N 3 предприятия "Яреганефть".

На момент начала задымления в шахте находились 82 работника "Яреганефти" и подрядных организаций, почти все они были эвакуированы.

Ярегское месторождение, открытое в 1932 году, является у "ЛУКОЙЛа" крупнейшим месторождением высоковязкой нефти (доказанные запасы по состоянию на конец 2015 года - около 40 млн т). Месторождение включает две основные разрабатываемые площади - Ярегскую, на которой добыча ведется термошахтным способом, и Лыаельскую, где нефть добывается с помощью технологии встречного термогравитационного дренирования пласта (SAGD). К 2021 году "ЛУКОЙЛ" планировал добывать на Ярегском нефтетитановом месторождении до 4 млн тонн нефти.

В конце октября приостановил деятельность нефтешахты N 2 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" из-за нарушений обязательных требований промышленной безопасности.