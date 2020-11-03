Пропавшие из-за пожара в шахте в Коми двое рабочих признаны погибшими

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ухтинский горсуд признал погибшими двух рабочих, которые пропали и не вышли на поверхность при пожаре на нефтешахте НШПП "Яреганефть" (входит в состав "ЛУКОЙЛ-Коми").

Как сообщает пресс-служба суда, поступили заявления прокурора Ухты об установлении фактов смерти работников подрядной организации, находившихся в момент аварии в горных выработках уклонного блока нефтешахты №3 и не поднявшихся на поверхность до настоящего времени.

"Как указал прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Регистрация смерти в органах ЗАГС невозможна в отсутствие медицинского свидетельства о смерти или иных документов, подтверждающих факт смерти. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат", - говорится в сообщении.

Требования прокурора удовлетворены во вторник. Решения суда обращены к немедленному исполнению, но в законную силу пока не вступили.

Как сообщалось, вечером 1 ноября в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 "Яреганефти" произошло задымление. На момент начала задымления в шахте находились 82 работника "Яреганефти" и подрядных организаций. 80 человек были эвакуированы, судьба двоих была неизвестна.

По информации "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной возгорания на нефтешахте, согласно предварительным данным, послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации – ООО "Нефтегазмаш" при проведении ее сотрудниками буровых работ. Работники "Нефтегазмаша" сначала попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию "Яреганефти", руководство которой приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.

По факту пожара возбуждено дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).