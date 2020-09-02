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В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве столетнего ветерана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Башкирии следователи нашли и задержали двух подозреваемых в разбойном ограблении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кигинском районе, сообщили в СК.

Ветеран был убит 9 июля. По версии следствия, двое подозреваемых узнали, что он хранит дома много денег, и "тщательно подготовили" нападение. Ночью они пробрались к нему в дом, связали хозяина, ударили по голове и он погиб. Обыскав дом, они нашли деньги, забрали их и ушли.

Украденные деньги следователи нашли в лесу. С подозреваемыми уже начались следственные действия. Им вменяют разбо и убийство, сопряженное с разбоем.

В расследовании следователям регионального СК помогали сотрудники Главного управления криминалистики СКР, МВД Башкирии и Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Управления ФСБ по Башкирии.

СКР Башкирия МВД ФСБ

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