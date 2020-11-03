Еще одного уральского клирика запретили в служении за нарушение церковных канонов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Настоятеля и председателя приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерея Георгия Бусыгина освободили от должности и запретили в священнослужении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Екатеринбургской епархии во вторник.

"Ранее у епархии возникли к настоятелю вопросы относительно несения им своего служения. Будучи вызванным в епархию, он в последний момент передумал ехать, уважительной причины не указал", - сказал секретарь епархиального суда игумен Вениамин (Райников).

Он отметил, что данным действием отец Георгий "проявил непослушание епархиальному начальству, то есть нарушил церковные каноны". Непослушание и нарушение церковных канонов сделало невозможным его дальнейшую деятельность в качестве настоятеля.

В связи с тем, что Бусыгин не стал отвечать на вопросы, которые возникли у епархии относительно его пастырской деятельности, протоирея запретили в служении - "не в качестве наказания, а пока временно".

"Либо он оправдается, тогда вернется к служению. Либо подтвердит подозрения - тогда запрещение будет наложено на него уже в качестве прещения (дисциплинарного наказания - ИФ)", - сказал Райников, отмечая, что на данный момент ситуация складывается таким образом, что "клирик только подтверждает худшие о себе опасения".

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбургской епархии лишил сана и признал виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги бывшего схиигумена Сергия (Романова), позднее это решение утвердил патриарх. Также Романова отлучили от церкви.