Сторонники схимонаха Сергия пытались взять под контроль храм в Екатеринбурге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сторонники лишенного сана и отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Романова) попытались не пустить в приход святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге нового настоятеля иерея Владимира Гливинского, который пришел на смену снятому с должности протоиерею Георгию Бусыгину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), пытались сегодня взять под контроль храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сторонники бывшего схимонаха пытались не пустить в приход нового настоятеля, священников и прихожан.

Как отметил благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец), данная ситуация является нестандартной.

"Передача прихода и приходских дел от одного настоятеля бывшего к новому всегда проходит мирным путем, и не требуется каких-то противостояний. Но то, что здесь сегодня происходит – это просто провокация, потому что этот человек Всеволод (Могучев - ИФ) – профессиональный провокатор, он привез с собой команду людей, которая препятствовала тому, чтобы мы вошли в храм. Части священнослужителей удалось это сделать", - сказал после произошедшего отец Андрей.

Новый настоятель Владимир Гливинский возглавил приход во имя святой блаженной Ксении Петербургской 6 ноября 2020 года. С 2016 года и по настоящее время отец Владимир был клириком в храме-памятнике на Крови.

"Интерфакс" не располагает комментарием Всеволода Могучева.

Как сообщалось ранее, настоятеля и председателя приходского совета прихода святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерея Георгия Бусыгина освободили от должности и запретили в священнослужении.