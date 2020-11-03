Причиной гибели горняков в Воркуте в августе стала плохая организация работ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Основной причиной несчастного случая с обрушением перехода в августе этого года на шахте "Воргашорская" АО "Воркутауголь", в результате которого погибли четыре человека, стала неудовлетворительная организация производства работ.

Как сообщает пресс-служба госинспекции труда в Коми, расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работниками петербуржского АО "СпецРемЭнерго", завершено. В момент обрушения галереи они выполняли работу по разгрузке стеновой панели.

Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, что выразилось в недооценке рисков при демонтаже. Этим были нарушены "Правила по охране труда в строительстве, говорится в сообщении.

Несчастный случай комиссией по расследованию квалифицирован как связанный с производством.

Приняты меры инспекторского реагирования. В адрес "СпецРемЭнерго" выдано обязательное для исполнения предписание. В отношении виновных лиц рассматривается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах России).

Как сообщалось, на шахте "Воргашорской" АО "Воркутауголь" 15 августа 2020 года произошло обрушение галереи углеподачи, четверо работников подрядной организации погибли.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение требований техники безопасности.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" – вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании – Алексей Мордашов.